Il giocatore del Bologna Mattia Bani ha commentato così il ko subito contro l’Inter: “È una sconfitta che ci lascia l’amaro in bocca per il rigore al novantesimo. Questa gara ce la siamo giocata alla pari, siamo stati in vantaggio con una squadra forte come l’Inter poi abbiamo preso due gol su due episodi. Dal campo non ho capito se su Lautaro c’era rigore, non ho rivisto l’azione e non posso giudicare. La prestazione di oggi dimostra che la squadra è viva, se manteniamo questo atteggiamento i punti arriveranno. Ci manca qualche punto ma il campionato e lungo dobbiamo rimboccarci le maniche e continuare a lavorare come stiamo facendo magari mettendo più attenzione ai dettagli. Il VAR? In certe occasioni come oggi nell’episodio di Palacio può servire per fare chiarezza, certamente è uno strumento utile”, riporta il sito ufficiale del club felsineo.