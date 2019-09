© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Bologna, Mattia Bani, ha rilasciato un intervista a L'Ultimo Uomo. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Al Chievo ho avuto la possibilità di realizzare il mio sogno, hanno creduto in me e per questo sarò per sempre riconoscente. Adesso ho un’altra grande occasione, quella di misurarmi in una società storica del nostro calcio, con grande entusiasmo da parte della gente. È un ulteriore passo nella direzione giusta e spero mi possa migliorare ulteriormente come calciatore e come uomo, magari aiutandomi a togliere molte altre soddisfazioni – anche perché la squadra viene da un decimo posto conquistato con grande entusiasmo e c’è voglia di essere competitivi.