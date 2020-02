Bologna, Bani il difensore goleador: "Bello segnare, meglio fermare gli attaccanti"

Quattro gol in campionato per Mattia Bani, difensore del Bologna che ha raccontato il suo momento a Tuttosport: "Fare gol è bellissimo, poi mi trovo bene nei meccanismi del nostro calcio offensivo. Però è più bello fermare un attaccante".

Qual è l’attaccante più difficile da marcare?

"Mi è sempre piaciuto Dzeko e ho avuto la conferma di quanto sia forte. Lui e Higuain sono i più completi, poi ovviamente Ronaldo ha dei colpzi pazzeschi. E fare a sportellate con Lukaku è dura".

Domani affronta Immobile.

"Ciro sta giocando una stagione fantastica, è davvero in stato di grazia. In velocità è immarcabile".

Quanto ha pesato la vicenda di Mihajlovich?

"Per chi è arrivato in estate c’è stata qualche difficoltà in più: abbiamo avuto poco tempo per confrontarci. Però il mister è sempre rimasto collegato al gruppo e lo staff non ci ha fatto pesare questa pesantissima situazione".