Bologna, Bani: "Punto importante. Speriamo Miha torni prima possibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finisce 2-2 la partita tra Bologna e Lazio; un punto che serve a poco per entrambe, ma che visto l'andamento del match con continue occasioni da una parte e dall'altra non può far recriminare nessuna delle due. A fine partita è stato il difensore rossoblu, Mattia Bani, a fare il punto sull'incontro: "Partita dura, c'erano continui ribaltamenti di fronte e dovevamo stare attenti a non lasciar spazio agli avversari. Il 2-2 va bene, abbiamo provato a vincerla, ma dovevamo essere attenti a non perderla. Dobbiamo mettere maggiore attenzione ma alla fine è un buon punto" ha sottolineato ai microfoni di Sky. Un match che ha visto il ritorno in panchina di Sinisa Mihajlovic, un fattore in più per i giocatori del Bologna come confermato da Bani: "Per noi è importante, ci trasmette grande carica e gli auguriamo di tornare con noi prima possibile. Ci segue a distanza, ma devo fare i complimenti a tutto lo staff che sta facendo un grande lavoro" ha concluso.