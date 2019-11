© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Bani, difensore centrale, del Bologna, ha parlato in vista del derby contro il Parma ai microfoni di Sky Sport:

Come si trova a essere l'unico italiano del reparto?

"Sicuramente essere di diverse nazioni è un problema all'inizio, ma Danilo è da tanti anni che è qua e gli altri si sono integrati alla grande. Comunichiamo in italiano perché tutti hanno imparato alla svelta la nostra lingua".

Su cosa state lavorando in questi giorni di sosta per le Nazionali?

"Questa sosta ci ha aiutato a staccare un attimo per lavorare sulla condizione e per migliorare il reparto. Lavoreremo per questo e per farci trovare pronti a Parma".

Lei però contro il Parma non ci sarà...

"Mi dispiace saltare la gara contro il Parma ma chi mi sostiuirà sarà all'altezza di questo compito".

L'obiettivo per la ripresa del campionato?

"Dobbiamo cercare di vincere come dovremo vincere anche quelle dopo. Ci faremo trovare pronti".