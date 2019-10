© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Bani, match winner della sfida tra Bologna e Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio: "Abbiamo meritato la vittoria, a parte i minuti dopo il pari in cui ci siamo abbassati e abbiamo subito gol, ma non molliamo mai. Non ci dobbiamo mai abbattere, dobbiamo giocare tutte le partite fino all'ultimo minuto perché si può vincere, oggi l'abbiamo fatto. Devo ringraziare Mbaye per l'assist, siamo un ottimo gruppo. Il gol? Noi difensori ci dobbiamo provare, se c'è l'opportunità di far gol meglio così. Io bomber? Lasciamo stare, chiamiamo così Rodrigo e gli altri attaccanti, io devo fare il mio lavoro".