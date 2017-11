Bologna, Barberis ha convinto. A gennaio il primo assalto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Osservato speciale sabato scorso nella sfida fra Bologna e Crotone, il centrocampista dei calabresi Andrea Barberis con la sua buona prestazione sembra aver convinto definitivamente i felsinei a puntare su di lui per il futuro. Come riferisce Sportmediaset il club emiliano sarebbe pronto a provare l'assalto per il calciatore già a gennaio e bruciare così la concorrenza anche se appare difficile che il Crotone possa privarsi di uno dei suoi perni di centrocampo. Più probabile che l'operazione veda la luce a giugno.