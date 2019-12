Il Bologna punta forte su Musa Barrow su espressa richiesta da parte di Mihajlovic ma dovrà fare i conti con le richieste dell'Atalanta. Il nerazzurro ha già dato la propria preferenza ai rossoblu anche rispetto all'ipotesi Hellas Verona, ma Sartori chiede almeno 20 milioni di euro. Tra oggi e domani ci sarà un incontro con Percassi per parlare del futuro dell'attaccante, con gli emiliani che sono pronti a investire 15 milioni per il giocatore e che aspettano il via libera proprio da parte del presidente della Dea. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.