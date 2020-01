Bologna, Barrow: "Idoli Totti e Zidane, spero di diventare come loro"

Nuovo attaccante del Bologna, Musa Barrow si è presentato oggi in conferenza stampa. La punta, presa dall'Atalanta, ha parlato anche dei suoi idoli. "Zidane e Totti su tutti, al momento nessuno mi è piaciuto più di loro. Spero di diventare bravo come loro. Il mio ruolo preferito? Per me non importa. Posso giocare esterno o seconda punta ma in generale in attacco posso ricoprire qualsiasi ruolo".