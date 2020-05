Bologna, Barrow: "Il mio primo gol sarà per Bergamo. L'Europa è possibile"

Musa Barrow, attaccante del Bologna, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di cosa farà una volta ripreso il campionato e soprattutto ha iniziato l'intervista con la dedica che ha intenzione di fare quando tornerà a segnare: "Il primo gol sarà per Bergamo, ho perso tanti amici in questi mesi, tante persone che mi hanno aiutato". Poi sulla ripresa: "E' giusto riniziare, ovviamente in sicurezza. La prima cosa che farò sarà distendermi sull'erba e sarò contentissimo". Sul sogno da realizzare: "Io non voglio solo giocare a calcio, voglio arrivare in alto come Zidane, il mio idolo". Infine sugli obiettivi della squadra: "Possiamo sognare l'Europa se continueremo a lottare come prima della sospensione".