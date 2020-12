Bologna, Barrow: "Non ho mai incontrato una persona come Mihajlovic"

Intervistato da Sportweek, l'attaccante del Bologna Musa Barrow parla così del suo rapporto con Sinisa Mihajlovic: "Quando sono arrivato a Bologna il mister mi prese da parte e mi disse 'lo so qual è il tuo carattere, so che sei buono come il pane. Ma almeno quanto tiri in porta devi diventare cattivo. Non è facile lo so, ma devi provarci'. Lavoro su questo, diventare più cattivo. Mi ha fatto vedere dei video di Maradona e mi ha detto 'Devi essere come lui'. E io ho risposto ok, ci proverò. Con il mister posso parlare. Se c'è qualcosa che non mi piace, che mi dà fastidio, posso parlarne con lui sapendo che potrà aiutarmi. Per un giovane è importante non aver paura di parlare col proprio allenatore. Quando ho bisogno, lui per me c'è. Qualche sera fa l'ho visto in televisione presentare la sua autobiografia. Mi è venuto da piangere. Ho pensato che se un uomo così, che ha sofferto tanto, mi vuole bene e tiene a me, devo cercare di non sbagliare mai. Non ho mai incontrato uno come lui, mai