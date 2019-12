© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Musa Barrow è sempre più vicino al Bologna. Come riporta il Corriere dello Sport ieri a Milano la dirigenza felsinea ha incontrato Giovanni Sartori, ds dell'Atalanta, per dare una svolta all'operazione per l'arrivo del giocatore alla corte di Sinisa Mihajlovic. Sul piatto un prestito con obbligo di riscatto ad una cifra fissata attorno ai 15 milioni di euro. Le parti poi si sono date appuntamento dopo le festività natalizie con Gian Piero Gasperini che prima di dare il benestare alla cessione chiede alla propria società un'alternativa che sostituisca numericamente il gambiano.