Bologna, Barrow si scusa dopo l'errore dal dischetto: "Avrei dovuto fare meglio"

Musa Barrow ieri è stato protagonista in positivo ma anche in negativo nella partita pareggiata in trasferta dal Bologna contro lo Spezia per 2-2. L'attaccante, autore del gol del pareggio, ha avuto anche la possibilità di ribaltare il risultato finale con un calcio di rigore che poi ha fallito facendo andare su tutte le furie Sinisa Mihajlovic. Il giocatore ha utilizzato il proprio profilo Instagram per lanciare un messaggio dopo il suo errore: "Voglio chiedere scusa ai miei compagni di squadra anche e tifosi perché avrei dovuto fare di meglio. Ci meritiamo di più ma continuiamo a lavorare insieme per dare il massimo per questa squadra. Mai mollare".