Bologna, Bigon: "Abbiamo fatto i colpi che volevamo. Ora le uscite"

Fonte: Dario Ronzulli

A margine della presentazione di Andreas Skov Olsen, il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Anche il giorno in cui Andreas non ha poi concluso l’iter ero comunque molto fiducioso e ottimista. Parlando con il ragazzo era chiaro che non si trattasse di voler andare da un’altra parte ma di fare una scelta personale di vita. Gli ho espresso la nostra tranquillità nel volerlo aspettare. Credo che la nostra bravura sia stata quella di farci conoscere al meglio. Skov Olsen può fare tutti 3 ruoli in attacco, il trequartista magari per il momento no perché c’è tanto da imparare".

Come sta procedendo il mercato?

"I giovani che sono arrivati sono sulla carta di un livello superiore. Quando si alza il livello degli obiettivi si alza anche il livello delle spese. Grazie a Saputo abbiamo potuto spendere di più per puntare a migliorare nei prossimi anni".

Per quel che riguarda le uscite a che punto siamo?

"Avevamo degli obiettivi in testa, volevamo chiuderli prima del ritiro e ce l’abbiamo fatta. Oggi siamo veramente tanti, sicuramente qualche uscita ci dovrà essere e la priorità è quella di sfoltire la rosa. Abbiamo tanti giocatori forti su cui puntare, da qui alla fine del mercato non si può dire che non faremo altro ma per ora siamo contenti di ciò che abbiamo".