Bologna, Bigon: "Cambio allenatore non incide sulle difficoltà a segnare"

© foto di Federico De Luca

Il d.s. del Bologna Riccardo Bigon ha presentato la sfida esterna dei felsinei contro il Genoa ai microfoni di DAZN: "Non penso che il cambio dell'allenatore abbia influenza sulle difficoltà a segnare della squadra. Abbiamo avuto parecchie occasioni, in alcuni frangenti sono stati bravi portieri, in altri siamo stati imprecisi noi".