© foto di Federico De Luca

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha analizzato il match con l'Atalanta ai microfoni di DAZN: "Vanno fatti i complimenti, non solo per la partita di mercoledì ma per quello che hanno fatto nell'ultimo triennio. Questo può essere un grande stimolo per noi, vogliamo dimostrare il nostro valore".