© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ha parlato prima del match con l'Atalanta: "Non cambia nulla. Dal punto di vista della classifica sapevamo che la lotta per la salvezza è fino all'ultima giornata. Il nostro morale non deve basarsi su cosa fanno gli altri ma su cosa facciamo noi. La squadra sta bene ma la difficoltà è l'avversario non quello che fanno gli altri. Dobbiamo restare concentrati su oggi e cercare di fare il meglio".