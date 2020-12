Bologna, Bigon: "Dobbiamo assolutamente rivedere l'atteggiamento di questa partita"

Il direttore sportivo Riccardo Bigon è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la pesante sconfitta casalinga rimediata dal Bologna per mano della Roma:

"Oggi abbiamo cominciato molto male anche sul piano agonistico. Non possiamo essere questi. Il nostro modo di giocare è molto offensivo, ma se non ci metti la giusta aggressività ogni volta che gli avversari in pressing ti saltano, arrivano in porta. Dobbiamo assolutamente rivedere l'atteggiamento di questa partita e sicuramente lo faremo da domani. Per fortuna tra pochi giorni si gioca, abbiamo la possibilità di far vedere chi siamo".