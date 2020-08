Bologna, Bigon: "Falcinelli è in uscita ed è in corso una trattativa con la Reggina"

Diego Falcinelli e Cesar Falletti, di rientro dai rispettivi prestiti in quel di Perugia ed in Messico con la maglia del Tijuan, sono esuberi del Bologna e potrebbero trovare posto in Serie B, più precisamente nella Reggina neopromossa in cadetteria. Ne ha parlato l'uomo mercato Riccardo Bigon ai microfoni di RegginaTv: "E’ in uscita dal Bologna, non rientra nei piani tecnici di Mihajlovic. Mi sono già incontrato con Taibi, proveremo a trovare un’intesa. Abbiamo parlato di qualche calciatore, tra questi anche Falcinelli. Abbiamo intavolato una trattativa, dipende anche dalla volontà definitiva della Reggina e del ragazzo. Falletti? Abbiamo parlato anche di lui, c’è un interesse. C’è il gradimento dal punto di vista tecnico, vediamo. Dobbiamo aspettare le uscite della Reggina".