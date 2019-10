Bologna, Bigon: "Faremo di tutto per ritrovare la vittoria"

© foto di Federico Gaetano

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha presentato la sfida contro la Sampdoria ai microfoni di DAZN: "Dal punto di vista della classifica è importante, le prestazioni non sono mai mancate ma è da un po' che ci manca la vittoria. Giochiamo in casa contro una squadra in risalita, dobbiamo fare di tutto per portare a casa la vittoria".