© foto di Federico De Luca

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato così a pochi minuti dal match con il Parma, ai microfoni di Sky Sport: "La vittoria dell'Empoli non cambia nulla, anzi ci dà ancora più stimoli. Dobbiamo guadagnarci questa salvezza. Magari per la tranquillità di tutti ci si aspettava altri risultati, ma è chiaro che ci sono squadre con maggiori motivazioni. L'Empoli sta ottenendo grandi risultati, noi dovremo continuare con i nostri risultati a partire da stasera. Futuro? Aspettiamo la salvezza per parlarne, lo ha chiesto anche il mister e io non posso che essere d'accordo. Conta solo la salvezza del Bologna, dobbiamo dimostrare che questa squadra ha potenzialità. Siamo concentrati su questo".