Bologna, Bigon: "In Barrow ho visto quello che tanti anni fa con Mazzarri vedemmo in Cavani"

vedi letture

Nel pre-partita di Atalanta-Bologna parla ai microfoni di Sky Sport Bigon, diesse del Bologna. Queste le sue parole:

Come si reagisce dopo una sconfitta come quella con il Milan?

"Non è facile perché non c’è nemmeno il tempo. Ormai fai fatica anche ad affrontare l’analisi della partita precedente. Siamo rientrati da Milano alle 3 di notte, ma il bello del calcio è che puoi rifarti ogni volta".

Tutto risolto con Mihajlovic?

"Ho la fortuna di non dovermi chiarire o ascoltare le parole di Sinisa. Lui sa bene quello che è il progetto del club e noi conosciamo le ambizioni del tecnico. Noi vogliamo una squadra forte quanto Sinisa. Siamo in sintonia su tutto”.

Verrete ancora a Bergamo a fare shopping in mercato?

“Lo avevamo fatto in inverno con Ibanez, ma per alcune problematiche economiche non siamo riusciti a portarlo qui”.

De Silvestri ed Eder possono essere due tasselli per migliorare la rosa?

“Parliamo di calciatori forti ed affermati che farebbero comodo a una rosa come la nostra. Noi cerchiamo anche operazioni di un’altra prospettiva e non solo ultra trentenni”

Cosa ci avete visto in Barrow?

“E’ chiaro che lavoriamo sulle caratteristiche e Barrow aveva quelle che il nostro allenatore cercava. Io ci avevo visto in Barrow quello che tanti anni fa con Mazzarri avevamo visto in Cavani.