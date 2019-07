Il ds del Bologna Riccardo Bigon, a margine della conferenza stampa di presentazione di Jerdy Schouten, ha fatto il punto della situazione sul mercato rossoblu.

“Gli obiettivi che avevamo in mente da fornire prima del ritiro stanno arrivando a compimento. Su un paio di loro siamo vicini e se tutto si concluderà come spero potremo partire per Castelrotto con 8 acquisti tra riscatti e volti nuovi. Ci tengo a sottolineare che sono tutti obiettivi frutto di un grande reparto scouting. Da quando c’è Sabatini non sta andando male neanche una trattativa, vuol dire che insieme siamo una grande squadra. Per quanto riguarda l’attacco, posso dire che il mercato è ancora lungo: in questo momento quando chiuderemo per un altro attaccante (Skov Olsen, ndr) saremo a posto. Poi se dovesse uscire qualcuno entrerà qualcuno e se Mihajlovic ci dovesse dare indicazioni precise durante il ritiro ci muoveremo”.