© foto di Federico De Luca

Ai microfoni del post-partita, il ds Riccardo Bigon ha analizzato il momento del Bologna dopo il ko contro l'Empoli: “Siamo dispiaciuti per il risultato e per la situazione ma non pensiamo sia solo colpa del mister. Se abbiamo 11 punti in 15 partite dobbiamo prenderci tutti le nostre responsabilità secondo quello che é il nostro ruolo, facendoci un esame di coscienza. Cercheremo di fare di più e meglio, risolvendo le criticità. Ci ritroviamo a commentare partite come questa dove creiamo di più e raccogliamo meno, è questa la cosa che mi preoccupa di più, al di là della classifica. Si pensava e si sperava di crescere rispetto alla stagione passata; poi se oggi vincevamo eravamo qui a parlare di altro. Mi dispiace per i tifosi che ci seguono dal vivo e da casa ma cercheremo di fare meglio. Inzaghi confermato al 100%? Ci riserviamo il diritto di fare delle valutazioni. Faremo dei ragionamenti a 360 gradi.”