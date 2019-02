Bologna, Bigon: "Mihajlovic mi ha colpito. Ha dato la svolta alla squadra"

© foto di Federico Gaetano

Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ha parlato a Sky Sport dopo il successo sull'Inter: "Vincere in casa dell'Inter non era prevedibile, soprattutto visto il momento che stavamo passando. Ma il calcio è bello anche per questo. Il mister è riuscito a dare una svolta mentale alla squadra che da parte sua ci ha dato dentro. E' stata una vittoria molto importante. L'addio di Inzaghi? Per me è una cosa rara, esonerare un allenatore. E' un allenatore preparato e scrupoloso, ma oltre a questo è una grande persona. Il dispiacere è doppio, ma nel calcio ci sono delle situazioni che fanno pagare l'allenatore. Ora abbiamo girato pagina. Di Mihajlovic mi ha colpito la velocità con cui ha accettato la sfida, era convinto fin da subito della squadra. Questa carica l'ho avvertita io ma pure la squadra. Spalletti? Il calcio a volte è esagerato, ma all'Inter sanno come gestire certe situazioni. Hamsik in Cina? E' un ragazzo incredibile, umile e semplice. Questa è sempre stata la sua forza. Se dovesse finire così col Napoli sarebbe troppo in sordina, ma credo che in futuro sarà organizzato qualcosa. Io lo prendo spesso ad esempio, per la serietà del campione che è".