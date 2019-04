© foto di Federico De Luca

Riccardo Bigon, ds del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Empoli per parlare del futuro di Mihajlovic: "Parlando con il mister tutti i giorni già ci sono le condizioni. Lo sappiamo tutti e due, il rapporto è molto positivo e noi ci troviamo molto bene con lui. Poi è chiaro che, come già detto, dobbiamo prima raggiungere l'obiettivo. Poi avremo la mente lucida per analizzare meglio la guida tecnica e la rosa per la prossima stagione".