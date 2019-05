© foto di Federico Gaetano

A Sky Sport, prima della gara contro la Lazio, parla il direttore del Bologna, Riccardo Bigon: "Non vediamo l'ora di festeggiare la salvezza. Abbiamo dimostrato di aver le potenzialità per fare bene e nel girone di ritorno ha meritato. Mihajlovic? Fino a quando non ci sarà la salvezza aritmetica non ne parleremo. Poi avremo tutto il tempo per parlarne. Il mister si trova bene con noi, con la piazza, siamo contenti. Lui resterebbe volentieri. Ci riuniremo al termine della stagione, prima però dobbiamo ottenere la salvezza. Cosa farà la Juventus dopo Allegri? Con tutto il rispetto per una grande squadra, penso solo alla mia squadra. Fin quanto è con noi ci teniamo stretti Mihajlovic. Futuro? Sansone, Soriano e Orsolini abbiamo la possibilità di tenerli, con Lyanco, invece, è più complicato e vedremo a fine stagione cosa fare con il Torino".