Bologna, Bigon: "Non c'è frattura fra Donadoni ed i tifosi"

© foto di Federico De Luca

Il ds del Bologna Riccardo Bigon ha parlato ai microfoni di Sky: "Frattura fra la tifoseria e mister Donadoni? Non c'è una frattura, forse un fraintendimento su una battuta del mister in conferenza stampa. Questo episodio è archiviato, è difficile non stimare uno come Donadoni. le critiche ci stanno, ma la stagione del Bologna resta positiva".