© foto di Federico Gaetano

Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan: "La gara di 40 anni fa? Me lo ricordo bene, Milan-Bologna 0-0 che portò lo scudetto ai rossoneri con mio padre in campo, fu capocannoniere della squadra. Ho un ricordo molto bello di quelle domeniche a San Siro con la famiglia. Oggi, 40 anni dopo, sono nella panchina del Bologna però è chiaro che questa è una squadra con un legame particolare per la mia famiglia".

Come state vivendo questo momento?

“E’ una seconda fase di campionato molto buona, grazie anche al lavoro di mister Mihajlovic che ha portato tante cose positive a questa squadra che finalmente nella seconda parte è riuscita ad esprimere il potenziale che evidentemente aveva visto che i risultati sono arrivati. Dobbiamo sempre tenere i piedi per terra, sapere che la salvezza non è ancora arrivata e già da stasera dobbiamo fare punti".