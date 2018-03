Bologna, Bigon: "Per il mio rinnovo non credo ci saranno problemi"

© foto di Federico De Luca

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il ds del Bologna Riccardo Bigon ha parlato in mixed zone, come riportato da Bolognanews.net: "Quello dei pareggi è semplicemente un dato. Qualche pareggio in più avrebbe potuto dare sensazioni diverse in alcuni momenti della stagione, come a Ferrara. Ma visto l'andamento del campionato 33 punti sono un buon bottino. Ma non ci accontentiamo, altrimenti rimarremmo a casa. Andremo avanti un passo alla volta e cresceremo, ma ci vuole tempo. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte, che non ha avuto alcun calo fisico. Oggi è una squadra di livello alto, che l'anno scorso ha fatto anche delle plusvalenze importanti. Il nostro gioco? Tra le squadre del nostro livello faccio fatica a trovare una squadra che dia spettacolo. Il mio rinnovo? Parlo con Fenucci tutti i giorni e non credo ci siano problemi da questo punto di vista. Destro? È il nostro centravanti titolare, ci sta che il mister abbia scelto Avenatti vedendo le caratteristiche degli avversari".