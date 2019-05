Bologna, Bigon piace al Toro. Anche per lui decide l'incontro con Saputo

© foto di Federico Gaetano

In casa Bologna, riferisce Repubblica, c'è da chiarire la posizione di Riccardo Bigon. Su di lui è recente l’interessamento del Torino, visto che il diesse Petrachi è diretto alla Roma: anche del futuro del ds da oggi, si parlerà a Casteldebole. E' infatti atteso a Bologna Joey Saputo, patron dei rossoblù, pronto a mettere le basi per una stagione che come primo obiettivo avrà la risoluzione della questione allenatore, con Mihajlovic che non ha ancora deciso se accettare il prolungamento automatico previsto da contratto in caso di salvezza.