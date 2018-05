Bologna, Bigon punta Guidolin ma può arrivare un giovane

© foto di Federico De Luca

Il Bologna saluterà Roberto Donadoni, mentre il Corriere di Bologna fa sapere che il nuovo allenatore potrebbe essere scelto dal ds Riccardo Bigon. L'ex dirigente di Napoli e Verona vorrebbe puntare su Francesco Guidolin, già sentito in passato per gli azzurri e per l'Hellas, anche se non ci sono stati contatti recenti. Se il tecnico dovesse deciderlo proprio Bigon, punterà in ogni modo su un usato sicuro, mentre Fenucci, Di Vaio e i tifosi vorrebbero sposare la linea dell’allenatore giovane che porta entusiasmo. Uno come Nicola, De Zerbi, Stroppa, Pippo Inzaghi o anche come Di Biagio.