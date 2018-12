Bologna, Bigon: "Qui c'è progettualità. A gennaio faremo qualcosa"

© foto di Federico De Luca

Il d.s. del Bologna Riccardo Bigon ha rilasciato un'intervista a Sky Sport prima del kick-off della sfida casalinga contro il Milan: "Credo che Inzaghi abbia riportato nel suo ruolo di allenatore quello che era da calciatore, ha una passione sfrenata per il calcio e per il suo lavoro, studia, arriva la mattina presto al campo e va via la sera tardi. È difficile trovare in ex calciatori così importanti questa umiltà, la voglia di fare fatica, in questo Pippo è encomiabile. Questo è un club che ha progettualità, un futuro e un percorso davanti. Anche se in un momento così il percorso ha qualche difficoltà fa parte della vita e del calcio, è importante non abbattersi e credere nel proprio lavoro. Fino a che vedo le persone lavorare bene e con il cuore faccio fatica ad abbandonarli, non lo trovo giusto. Viviamo in questo mondo, gli episodi dell'altro giorno non rispecchiano la città di Bologna, io e la mia famiglia vivremo qua per sempre. Bisogna credere nei propri mezzi e andare avanti, mancano due punti alla salvezza, bisogna colmare questo gap e cercare di fare qualcosa a gennaio. La squadra non gioca con grande serenità in questo momento, è normale, l'insoddisfazione che si respira i giocatori la avvertono. Anche se in parte è condivisibile alla squadra non fa bene, dobbiamo essere forti noi a superare queste difficoltà e fare punti. Stasera non è la partita più semplice, ma giochiamo in casa".