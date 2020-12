Bologna, Bigon ricorda Rossi: "Grande tristezza, ma c'è la consapevolezza che rimarrà"

A margine della partita tra Bologna e Roma, con fischio d'inizio alle 15, il DS dei rossoblu Riccardo Bigon ha voluto ricordare ai microfoni di Sky Sport la figura umana e professionale di Paolo Rossi, che verrà commemorato con un minuto di silenzio prima dell'inizio della gara:

"E' un ricordo che accomuna tutti, abbiamo visto in questi giorni un'unione tra tutti gli appassionati di calcio e non solo, perché la vittoria di un Mondiale coinvolge tutto un paese e così è stato nell'82. Mi ricordo molto bene, penso che la cosa che rimane a tutti sia la gioia provata in quell'estate magica che non ci lascerà mai.

Se ne va un pezzo della nostra giovinezza, il pezzo di un'Italia che cominciava a cambiare dopo gli anni 70 un po' duri. Se ne va un grande calciatore, un grande uomo, ma soprattutto un pezzo di noi. C'è grande tristezza ma c'è la consapevolezza che rimarrà".