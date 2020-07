Bologna, Bigon: "Ripartiamo con questo gruppo di lavoro, oggi snodo per l'Europa"

vedi letture

Riccardo Bigon, il direttore sportivo del Bologna fresco di rinnovo fino al 2023, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Vogliamo dare continuità e proseguire con questo gruppo di lavoro: avere la prospettiva di sette anni a Bologna mi dà i brividi, è una gioia questo rinnovo e ringrazio tutti. Abbiamo espresso la volontà di ripartire con questo gruppo di lavoro. Vogliamo finire bene, già da stasera è fondamentale fare bene. Ma queste sono le basi per conquistare risultati ancora migliori.

Chi ha voluto Barrow?

E' sempre stato un lavoro di gruppo, tra scout e collaboratori e con l'allenatore. Diamo spazio e responsabilità, vale per Barrow come per tutti gli altri. Partirà da una posizione diversa, ma può fare sia la prima punta di movimento che l'estreno. E' importante che trovi continuità, ha solo 22 anni e non ha mai fatto il titolare in serie A.

Avete ambizioni europee?

Ci sarebbe piaciuto combattere, ma i sette posti sono praticamente pieni. Inserirsi in questa stagione è molto complicato, ma ci sarebbe piaciuto combattere fino alla fine: oggi può essere uno snodo per provare a starci. Se il gruppo si consoliderà, potremo pensare a qualcosa di più.

Sul mercato.

Sembra che non mi conoscete (ride, ndr). Non dico nulla.