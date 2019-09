Bologna, Bigon: "Rispetto per l'arbitro, ma Samir era da ammonizione"

© foto di Federico Gaetano

Riccardo Bigon, ds del Bologna, commenta ai microfoni del sito ufficiale dei rossoblù il ko subito sul campo dell'Udinese: "Non è nostro uso trattare le questioni arbitrali ma rispondo a precisa domanda: stiamo sempre zitti e rispettiamo il lavoro dei direttori di gara, ma non è assolutamente possibile sostenere che quell’intervento di Samir non sia da ammonizione. Detto ciò, non ci attacchiamo a questo per la sconfitta: prima di subire gol riuscivamo ad arrivare con regolarità al tiro e a metterli in difficoltà, dopo essere passati in vantaggio l’Udinese ha reso la partita sporca come voleva. Dal punto di vista delle prestazioni, della mentalità e dell’unione di squadra siamo dove pensavo di essere, sul piano dei punti questa settimana non ci fa felici e ci indica che bisogna fare di più, perché quel che stiamo facendo non è sufficiente per vincere. I ragazzi comunque vanno sostenuti e appoggiati, sarà una stagione difficile ma ci porterà soddisfazioni”.