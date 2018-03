Bologna, Bigon: "Scontenti e delusi, l'Atalanta ha mostrato la sua forza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro l'Atalanta, il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon al sito ufficiale del club ha detto: "L’Atalanta ha dimostrato la sua forza, ha valori importanti e nel secondo tempo accelerando ci ha messo in grossa difficoltà. Noi avevamo disputato un ottimo primo tempo creando buone occasioni, anche nella ripresa potenzialmente qualche palla interessante ci sarebbe stata, poi da un certo punto in avanti è emersa la fatica. Il Bologna ha giocato per vincere scendendo in campo con voglia e intensità, ai ragazzi oggi non posso dire niente. I 33 punti che abbiamo in classifica ce li siamo sudati e guadagnati, in A non c’è punto che si ottenga facilmente. Invito a dividere prestazioni e risultati, noi che siamo addetti ai lavori abbiamo questo dovere: siamo scontenti e delusi dal risultato ma anche oggi finché il lato fisico e atletico ci ha sorretto ce la siamo giocata, poi siamo decisamente calati. Perdere le partite non fa contento nessuno, ovviamente neanche il Presidente, ma ha convenuto con noi che fino a 7 minuti dal termine stavamo portando a casa l’obiettivo”.