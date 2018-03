Bologna, Bigon: "Sicuramente cercheremo di fare la nostra partita"

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto prima del match contro la Roma. Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport:

Proverete a fare il Barcellona?

"Sicuramente cercheremo di fare la nostra partita, cercheremo di mettere in difficoltà una delle squadre più forti d’Italia, sia per il mister che per i nostri tifosi".

Cosa ci vuole dire di Santurro?

"Un ragazzo che abbiamo preso quest’anno nel quale crediamo. Siamo molto sereni, è una partita molto difficile per tutti, per lui in particolare. Lui è un professionista esemplare, la squadra ha grande fiducia in lui. Sarà un test difficile, ma siamo fiduciosi".

Qual è la situazione di Donadoni?

"Credo che sia singolare parlare di ciò. Siamo ad un anno dalla scadenza, la suadra è all’undicesimo posto, ha preso il Bologna dal fondo, ha fatto ottime cose. Il giudizio è positivo, andiamo avanti a lavorare con serietà e serenità".

Sono mancati dei giocatori in questa stagione?

"Noi abbiamo tanti ragazzi, è stata la nostra filosofia. La rosa che sta dando buone soddisfazioni. C’è grande soddisfazione, è normale che in una rosa non tutti fanno benissimo. Serve pazienza, bisogna far crescere i ragazzi. La nostra cultura sportiva è di vincere oggi, questo pone un freno. Solo andando avanti si può costruire, altrimenti si ricomincia sempre".

Riuscirete a trattenere Verdi?

"Simone è uno di quei ragazzi che sta compiendo un percorso inaspettato. Ha dimostrato grandi cose, ha gli occhi addosso di società importanti. A fine anno decideremo cosa fare".