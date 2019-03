© foto di Federico Gaetano

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato così Giancarlo Gonzalez, pronto a partire in direzione Stati Uniti: “Stiamo aspettando un’offerta ufficiale dei Galaxy per Gonzalez, dopo Torino potrebbe partire se arrivasse una proposta concreta: lui accetterebbe di andare, ma ha affermato di voler dare il 100% finchè sarà qui. Il mercato della MLS è aperto fino a maggio”.

Mihajlovic ha aggiunto: “Ho parlato con Gonzalez, per me i titolari sono Lyanco e Danilo, con me è stato corretto e mi ha dato la disponibilità per rimanere a dare una mano: ma è giusto che parta, sono contento per lui”, evidenzia tsbologna.it.