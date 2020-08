Bologna, Bigon: "Supryaga è un obiettivo: vogliamo costruire i campioni del futuro"

Riccardo Bigon, ds del Bologna, parla a Sky Sport del futuro del club emiliano. "Sarà una stagione di prosecuzione del lavoro della scorsa stagione, tra innesti giovani e non. Sarà un mix di esperienza e meno esperienza, dobbiamo proseguire su questa strada, cercando di migliorarci e di crescere. Abbiamo una decina di giovani interessanti che devono fare il loro percorso".

Supryaga, 200 della Dinamo Kiev, lo state seguendo?

"Sì: spesso e volentieri anticipate le notizie anche rispetto alle trattative. Però il ragazzo è interessante, c'è una trattativa, ma è un'operazione che si vedrà avanti nel tempo. Non è una trattativa semplice, il Bologna ha giocatori giovani e forti. Davanti siamo tanti, resta da capire le dinamiche delle operazioni ma è un obiettivo".

Sfoltirete davanti?

"Non abbiamo la necessità e la voglia di far calciatori davanti, ma se lo spazio si dovesse ridurre, potremmo far uscire qualcuno. Adesso siamo concentrati sul far uscire alcuni ragazzi per fargli trovare spazio".

Le strategie andranno a braccetto con Mihajlovic?

"Andiamo a braccetto col mister, sa benissimo le ambizioni e le possibilità del Bologna. I club di questa fascia devono crearsi al proprio interno i campioni del futuro, dobbiamo trovare giovani e svilupparli alla grande e il mister sa farlo. Lo ha dimostrato: non ha problemi a dare chances a giovani importanti e continuerà a farlo".