Bologna, Bigon: "Supryaga o niente? Difficile trovare uno con le sue caratteristiche..."

vedi letture

Il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, ha parlato delle caratteristiche della rosa nel pre-partita della sfida al Parma di stasera: "L'internazionalità non è una strategia, una scelta, spesso puntare sui ragazzi italiani è preferibile però il mercato è globalizzato e si cerca questa tendenza. L'età bassa è una scelta, questa sì, perché vogliamo dare un respiro di formazione e creazione di calciatori che possano fare un bel percorso in casa. Supryaga? Come abbiamo già detto, la nostra proposta è stata presentata e mercoledì la Dinamo ha il ritiro dei preliminari di Champions, stanno facendo le loro riflessioni. Dopo di che, trovare un altro profilo con quelle caratteristiche in questo momento non è facile ma il mercato può lasciare qualche spiraglio", le sue parole ai microfoni di Sky.

Tomiyasu può partire?:

"Vale un po' anche per altri calciatori: non vorremmo procedere alle vendite perché vorremmo continuare a crescere, ma se arrivassero offerte clamorose saremmo pronti a prenderle in considerazione".