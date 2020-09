Bologna, Bigon: "Tomiyasu non vorremmo cederlo. Orsolini? Avrà tempo per rifarsi"

Il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, ha parlato così prima della sfida al Parma. Questo il suo pensiero sul mercato: “Agitarsi serve a poco, lavoriamo e cerchiamo di fare le cose con la massima attenzione e serenità, mercati ne abbiamo fatti tanti. Ci sono nove nazionalità diverse titolari? Quella dell’internazionalità non è una strategia, non è una scelta di fondo, spesso puntare sugli italiani è preferibile. Questo è il mercato, è globalizzato in questo senso. Avere un mix tra giovani e meno giovani è il nostro obiettivo per dare alla squadra le potenzialità di creare il modo di crescere in casa”.

Supryaga arriva? E Tomiyasu va via?

L’attaccante come abbiamo detto, abbiano fatto una proposta, la dinamo ha i preliminari di Champions e sta riflettendo. Noi aspettiamo l’evolversi della situazione, poi trovare un altro profilo con quelle caratteristiche di età e tecniche non è facile ma il mercato lascia spiragli. Difficile ma non si sa mai. Tomiyasu non vorremmo cederlo, è chiaro che se arrivassero offerte clamorose le terremo in considerazione ed eventualmente trovare i sostituti. Non è facile”.

Orsolini come sta?

“Orso vive molto di atletici, dal post lockdown ha abbassato la sua forma. E’ un ragazzo che vive per il calcio, sta riprendendo la condizione a grandi passi. Il calcio lo bazzichiamo da tempo, non esiste un attaccante che non passa un periodo in cui non va bene. C'è tanta strada davanti, avrà modo e tempo di rifarsi”.

Che derby è per il patron Saputo?

"So che si conoscono bene, sono amici, si sono parlati. Immagino ci tengano entrambi, noi vorremmo fare un regalo al presidente e siamo concentrati”.