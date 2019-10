© foto di Federico Gaetano

Il d.s. del Bologna Riccardo Bigon ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match tra i rossoblù e la Juventus: "Mihajlovic è sempre pronto, oggi è carico e quando lui c'è la squadra avverte una presenza importante. Il vero problema, al di là delle vicissitudini del mister, è la difficoltà di non averlo tutti i giorni con noi. Ma la squadra la sta vivendo con grande assunzione di responsabilità, il suo staff ha grandi professionisti. Quando viene con noi è una grande gioia, dà grande forza. Se non cambieranno particolarmente le condizioni atmosferiche sarà in panchina".