Bologna, Bigon: "Vivo di fatti, guardo il lavoro di Donadoni"

© foto di Federico De Luca

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto prima del match contro il Milan. Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport:

Come mai questa diffidenza nonostante il buon campionato?

"Io vivo di fatti, il lavoro di Donadoni c’è. In settimana ho visto critiche ad Allegri e ai calciatori che hanno vinto sei scudetto. È diventata un’abitudine. Va sottolineato che si piò fare sempre meglio, si può migliorare. Ma sempre con equilibrio".

C’è la possibilità di prolungare il contratto con Donadoni? State già lavorando per il futuro?

"Il nostro lavoro si spalma sui dodici mesi, si sta sempre facendo qualcosa. Il futuro è quello già segnato oggi, non è un tema da affrontare adesso. Cerchiamo di proseguire questa crescita, per le nostre realtà non è semplice. Questo è il nostro obiettivo, crescere con costanza".