Bologna, Binks: "Non vedo l'ora di lavorare con Mihajlovic, dovrò lavorare duramente"

vedi letture

Luis Binks, difensore ufficializzato da pochi giorni dal Bologna e lasciato in prestito al Montreal Impact sino al 31 dicembre prossimo, ha parlato a Ken Sport News in merito al futuro che lo attenderà al Bologna: "Sono felicissimo, sapevo che c'era un interesse e quando una società così importante ti cerca è difficile rifiutare. Non appena è diventato tutto ufficiale ero al settimo cielo, finalmente potevo parlarne con tutti senza che fosse un segreto. Quando arriverò a Bologna non sarò subito titolare, giustamente. Tutto quello che dovrò fare è lavorare duramente tutti i giorni così da arrivare in Italia al meglio della mia forma fisica e avere più possibilità di giocare. Ho guardato il Bologna molto attentamente nelle ultime partite. Giocano davvero un bel calcio e hanno diversi calciatori che hanno giocato ad alti livelli per molto tempo, sembra davvero un bel gruppo. Non vedo l'ora di lavorare con Mihajlović che ha avuto una grande carriera da difensore".