Resta in stand by l'affare Juan Jesus-Bologna, sia per la trattativa di cessione che coinvolge la Roma, proprietaria del cartellino, sia per il fatto che i giallorossi non sono disposti a contribuire al pagamento dell'ingaggio (da 2,2 milioni netti a stagione) del difensore. Secondo Il Resto del Carlino dunque, l'affare al momento è bloccato.