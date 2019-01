Bologna, Boca Juniors e Banfield si muovono per Palacio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da BolognaNews.net, l'attaccante del Bologna Rodrigo Palacio nelle ultime settimane ha ricevuto due proposte dall'Argentina provenienti dal Boca Juniors e dal Banfield. Una situazione non nuova per il Trenza, che fino a oggi ha sempre rimandato il rientro in patria dando la priorità alla permanenza in Italia.