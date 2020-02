© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

C'è anche Sinisa Mihajlovic in panchina al Dall'Ara per la sfida tra Bologna e Brescia. Il tecnico serbo è stato dimesso dall'Ospedale Sant'Orsola dove è stato ricoverato nei giorni scorsi per una terapia antivirale ed è entrato in campo per sedersi al suo posto accolto a un vero e proprio boato del pubblico rossoblù.