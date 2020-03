Bologna, c'è bisogno del miglior Sansone

vedi letture

La stagione di Nicola Sansone era iniziata sotto altri auspici. Dopo il finale in crescendo nella scorsa stagione con tanto di gol decisivi e giocate di alto livello, l'ex Sassuolo era atteso quest'anno ad un rendimento simile sin dall'inizio del campionato. La realtà dei fatti però è stata diversa: pochi gol, pochi assist, tante partite non sufficienti, soprattutto il rigore sbagliato in malo modo contro il Genoa al Ferraris. C'è però una spiegazione tattica piuttosto forte: l'assenza di Dijks ha tolto a Sansone un punto di riferimento nonché la possibilità di giocare più avanti. Con Denswil (o Mbaye) più bloccato serve sulla sinistra coprire più campo per mantenere la squadra in equilibrio ed è quello che Sansone ha fatto con grande abnegazione e spirito di sacrificio.

Naturalmente questo lavoro gli fa perdere lucidità palla al piede e sotto porta, ma ciò non toglie che le sue qualità restino fondamentali per il Bologna pur in presenza di una valida alternativa come Musa Barrow. In questa parte finale di campionato però è lecito attendersi da Sansone un salto di qualità nelle sue prestazioni ed una maggiore incidenza in fase offensiva: il Bologna ne ha bisogno e il giocatore ha tutto per poter migliorare ancora il proprio rendimento. La sosta forzata, peraltro, arriva nel momento migliore per permettere al numero 10 di recuperare al meglio dopo l'infortunio al bicipite femorale.