Bologna, c'è fiducia per Spinazzola. Occhi su Verissimo per la difesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bologna sempre più convinto di arrivare a Leonardo Spinazzola. Oggi c'è stato un incontro con Davide Lippi, agente del calciatore, e c'è fiducia tra le parti. S'attende adesso il via libera della Juventus che - rivela 'Sky - è più possibilista rispetto a qualche giorno fa. Per la difesa si segue Lucas Verissimo, difensore classe '95 del Santos che in estate fu molto vicino al Torino.